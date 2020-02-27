Volkswagen показал три спортверсии нового Golf

Компания Volkswagen обнародовала информацию о «горячих» исполнениях «Гольфа» восьмого поколения - линейка хот-хэтчей пополнилась Golf GTI, GTD и GTE. От обычных пятидверок модели отличаются перенастроенной подвеской, силовыми агрегатами, бамперами, оформлением оптики, конфигурацией выхлопной системы и декором в салоне.





Для каждой из модификаций Volkswagen подобрал свой фирменный цвет - у бензинового Golf GTI это красный, у дизельного Golf GTD - серый, у бензо-электрического Golf GTE - синий. Внешне вся троица отличается спереди лишь штрихами, а сзади «горячие» версии определяются по выводу глушителей: у GTI два патрубка разведены по краям бампера, у GTD «двустволка» находится слева, а у GTE выхлоп скрыт под бампером.

Опционально все хот-хэтчи можно оснастить пятиячеистыми противотуманными фарами, которые вписаны в структуру бампера и диодной линией, соединяющей переднюю оптику. Кроме того, на выбор доступны оригинальные колёсные диски диаметром до 19 дюймов.

Volkswagen Golf GTI

Бензиновый Volkswagen Golf GTI получил 2,0-литровый турбомотор EA888 мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 370 Нм. Его можно сочетать и с шестиступенчатой «механикой», и с семиступенчатым «роботом» DSG. Аналогичный двигатель уже заявлен для Cupra Leon и появится под капотом Skoda Octavia RS.

Volkswagen Golf GTD

Дизельный Golf GTD получил новый 2,0-литровый турбодизель EA288 evo мощностью 200 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Volkswagen уже называл силовой агрегат «одним из самых чистых дизелей в мире». Хот-хэтч на «тяжёлом» топливе поступит в продажу только с семиступенчатой преселективной коробкой передач DSG.

Volkswagen Golf GTE

Бензо-электрический Volkswagen Golf GTE - заряжаемый гибрид. Его силовая установка состоит из 150-сильной «турбочетвёрки» 1.4 и шестиступенчатого «робота» со встроенным 116-сильным электромотором. Общая мощность - те же 245 лошадиных сил и 400 Нм, однако благодаря тяговой батарее на 13 киловатт-часов на электротяге хэтчбек может проезжать до 60 километров по циклу WLTP и бесшумно разгоняться до 130 километров в час.

Пока автопроизводитель не раскрывает динамические характеристики «горячих» версий «Гольфа» и данные о расходе топлива. Известно, что Golf GTI и GTD отличатся заниженной на 15 миллиметров подвеской, и для всех хот-хэтчей будет доступно опциональное адаптивное шасси.

Volkswagen полностью рассекретит семейство спортивных «Гольфов» через неделю на Женевском автосалоне. Продажи хот-хэтчей в Европе стартуют в третьем квартале 2020-го.

До конца года немецкая фирма покажет ещё две «заряженные» версии: к премьере готовятся 300-сильный Golf GTI TCR и 333-сильный полноприводный Golf R.