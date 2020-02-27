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Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
08:44 27.02.2020 |
В базе Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка на регистрацию товарного знака GRMN, поданная компанией Toyota. Предполагается, что такое обозначение могут получить «заряженные» версии моделей, причем более мощные, чем автомобили существующей линейки GR. Логотип GRMN будет выполнен в традиционных цветах: в черном, белом и красном.
На рынке Северной Америки у Toyota уже существует «спортивная» линейка TRD (Toyota Racing Development) - такое исполнение, в частности, доступно для моделей Tacoma, 4Runner и Tundra. Кроме того, недавно был представлен «горячий» Yaris GR от подразделения Gazoo Racing. Хот-хэтч отличается от стандартного облегченным кузовом, доработанной подвеской (задняя балка уступила место «двухрычажке»), а также наличием системы полного привода GR-FOUR с многодисковой муфтой в задней оси и двумя дифференциалами с механической блокировкой.
Версию от Gazoo Racing в будущем может получить и кроссовер C-HR. По неофициальным данным, такой автомобиль оснастят трехцилиндровым мотором объемом 1,6 литра от Yaris GR, выдающим 272 силы.
Что же касается GRMN, то еще в 2019 году появилась информация о возможном появлении такого варианта у Toyota Supra. Пока же самая мощная Supra в линейке комплектуется модернизированной трехлитровой «шестеркой» BMW B58 с отдачей 387 лошадиных сил (499 Нм). Помимо этого «Супру» можно купить с двухлитровым турбодвигателем мощностью 259 лошадиных сил (400 Нм).
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