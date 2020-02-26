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Volkswagen выпустит электрический спорткар с инновационной батареей
17:44 25.02.2020 |
Volkswagen задумался над проектом высокопроизводительного двухдверного электрокара, который воплотит в серийной модели технологии гоночного прототипа ID.R. Ожидается, что спорткар получит принципиально новую аккумуляторную батарею, будет базироваться на платформе MEB и выпускаться в кузовах купе и родстер.
Подробностей о технической начинке будущего спорткара Volkswagen нет: архитектура MEB позволяет выпускать передне-, задне- и полноприводные электромобили с одним или несколькими двигателями, так что у инженеров немецкой фирмы развязаны руки.
Особенности инновационного аккумулятора также не раскрываются: по слухам, у новой батареи иной химический состав, нежели у традиционных литий-ионных ячеек.
Поскольку в проекте серийного электрокара будут применяться технологии спортпрототипа ID.R, побившего многие рекорды, основным конкурентом двухдверного Volkswagen журналисты Autocar видят новый Tesla Roadster.
В будущем наработки Volkswagen могут быть использованы при создании преемника Audi TT и полностью электрического спорткара Porsche, который придёт на смену семейству 718. Пока инженеры немецкой марки заняты адаптацией гоночных технологий к дорожным машинам, так что раньше 2025 года серийный электрокар Volkswagen не появится.
В ближайших планах немецкой марки - премьера «горячих» бензиновых и дизельных версий Volkswagen Golf восьмого поколения. Модификации GTI и GTD покажут на Женевском автосалоне на следующей неделе.
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