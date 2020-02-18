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У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
14:56 18.02.2020 |
Компания Toyota намерена выпустить молодёжный кроссовер C-HR, «заряженный» отделением Gazoo Racing, сообщает издание Auto Express. Компактный вседорожник оснастят 250-сильной «турботройкой» объёмом 1,6 литра, дебютировавшей на раллийном хэтчбеке Yaris GR. Одним из основных конкурентов модели может стать 300-сильный Volkswagen T-Roc R.
Помимо мощного двигателя кроссовер C-HR версии GR обзаведётся спортивной подвеской с новыми амортизаторами, более производительными тормозами и отличится оригинальным обвесом и декором в салоне.
Ожидается, что инженеры японской фирмы привлекут к созданию «гражданских» моделей специалистов заводской раллийной команды Toyota, а чтобы обеспечить вовлечённость водителя в процесс управления, «горячий» кроссовер получит безальтернативную 6-ступенчатую «механику».
По прогнозам Auto Express, Toyota C-HR GR вряд ли выйдет на рынок раньше 2023 года. Актуальный кроссовер выпускается с 2016 года и пережил в прошлом году плановый рестайлинг, поэтому не исключено, что «заряженная» версия C-HR появится только у модели второго поколения.
Вероятно, одновременно с кроссовером Toyota C-HR GR на рынок выйдет «горячая» версия соплатформенного хэтчбека Corolla. Бестселлер Toyota наделят «драйверским» характером по тому же рецепту, что и вседорожник, а в качестве конкурентов Corolla GR в Стране восходящего солнца видят Hyundai i30 N и Ford Focus ST.
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