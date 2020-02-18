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Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта
13:27 18.02.2020 |
Источник утверждает, что компания Tesla находится на продвинутой стадии переговоров по использованию аккумуляторов производства китайской компании CATL, в которых нет кобальта. Эти аккумуляторы будут использоваться в электромобилях Tesla, производимых в Китае.
Кобальт - один из самых дорогих металлов в аккумуляторах электромобилей. Если договоренность будет достигнута, это будет означать, что американский автопроизводитель впервые станет использовать так называемые литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), за счет чего ему удастся уменьшить себестоимость электромобилей. Предположительно, это позволит снизить и цены, что было бы полезно на фоне снижения общих продаж электромобилей в Китае.
Информатор сообщил Reuters, что переговоры о поставках батарей LFP идут уже более года. Как утверждается, эти батареи будут дешевле используемых сейчас на «двузначный процент».
Производители электромобилей обычно используют в пассажирских моделях никель-кобальто-алюминиевые (NCA) или никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы из-за их высокой энергетической плотности.
Компании Tesla и CATL отказались комментировать сообщение.
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