Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта

Источник утверждает, что компания Tesla находится на продвинутой стадии переговоров по использованию аккумуляторов производства китайской компании CATL, в которых нет кобальта. Эти аккумуляторы будут использоваться в электромобилях Tesla, производимых в Китае.

Кобальт - один из самых дорогих металлов в аккумуляторах электромобилей. Если договоренность будет достигнута, это будет означать, что американский автопроизводитель впервые станет использовать так называемые литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), за счет чего ему удастся уменьшить себестоимость электромобилей. Предположительно, это позволит снизить и цены, что было бы полезно на фоне снижения общих продаж электромобилей в Китае.

Информатор сообщил Reuters, что переговоры о поставках батарей LFP идут уже более года. Как утверждается, эти батареи будут дешевле используемых сейчас на «двузначный процент».

Производители электромобилей обычно используют в пассажирских моделях никель-кобальто-алюминиевые (NCA) или никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы из-за их высокой энергетической плотности.

Компании Tesla и CATL отказались комментировать сообщение.