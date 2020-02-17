Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня

В гамме Audi в течение пяти лет появится недорогой городской электромобиль длиной около четырёх метров, сообщает Auto Express. Новинка будет базироваться на упрощённой версии архитектуры MEB, сможет проезжать без подзарядки до 240 километров, а главными конкурентами модели станут сити-электрокары Honda e и MINI Electric.

Компактный электрокар Audi, неофициальный рендер Auto Express

Расширение модельного ряда экологически чистых Audi подтвердил Auto Express Фермин Сонейра Сантос, один из членов совета директоров немецкой марки. Топ-менеджер дал понять, что у Audi появится в том числе электромобиль начального уровня на «тележке» MEB Entry, и в ближайшие годы линейка электрифицированных Audi «будет шире, чем у конкурентов».

Компактный электрокар Audi, неофициальный рендер Auto Express

Вероятно, внешностью городской электромобиль Audi будет напоминать концепт-кар AI:me, дебютировавший в апреле прошлого года. Инсайдеры утверждают, что использование более компактной и простой платформы MEB Entry позволит Audi предложить покупателям стартовую цену электромобиля в районе 20 тысяч евро.

Audi AI:me`2019 Concept

Первым электромобилем Audi, спроектированным вокруг «обычной» платформы MEB станет кроссовер Q4 e-tron. Старт продаж компактного вседорожника Audi на батарейках запланирован на 2021 год.

Audi AI:me`2019 Concept

Дебютный электромобиль, построенный на «бюджетной» архитектуре MEB Entry пойдёт в серию в 2022 году - им будет конвейерная версия хэтчбека Volkswagen ID. Entry. Вероятно, соплатформенный аналог от Audi покажут позже, а в перспективе недорогие «зелёные» хэтчбеки выпустит Skoda и Seat.