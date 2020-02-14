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Toyota Supra стала мощнее и быстрее
19:14 14.02.2020 |
Компания Toyota провела техническое обновление модели GR Supra. Купе 2021 модельного года для США получило модернизированный шестицилиндровый двигатель, которому увеличили мощность, версию с «турбочетверкой» 2.0 и перенастроенное шасси для лучшей управляемости.
Теперь Toyota GR Supra доступна с двумя двигателям на выбор: помимо трехлитровой «шестерки» BMW B58 в гамме появился турбомотор 2.0, в спецификации для США выдающий 259 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вместе с тем старший агрегат обновился и стал мощнее: новый двухпоточный выпускной коллектор и поршни, благодаря которым степень сжатия снизилась с 11,0:1 до 10,2:1, позволили нарастить отдачу с 340 до 387 сил (с 495 до 499 Нм). Восьмидиапазонный автомат сохранился и не претерпел никаких изменений.
После доработок время разгона GR Supra до 60 миль в час (97 километров в час) сократилось на 0,2 секунды - до 3,9 секунды. Цифра расчетная и её еще предстоит проверить. Купе с базовым двухлитровым двигателем тратит на разгон пять секунд ровно.
Улучшишь баланс комфорта и управляемости призваны дополнительные алюминиевые растяжки, соединяющие места крепления передних стоек с опорой радиатора, новые демпферы отбоя и перекалиброванные амортизаторы. Заодно переписаны программы работы электроусилителя руля, адаптивного шасси, системы стабилизации и активного заднего дифференциала - всё это сделает «Супру» более стабильной в связках поворотов.
Наконец, у GR Supra появилась еще одна спецверсия, - A91 Edition. Такое купе оснащается только двигателем 3.0 и доступно в двух цветах: Nocturnal и Refraction (зарезервирован за A91 Edition). Среди особенностей - карбоновый спойлер и корпуса зеркал из такого же материла, матовые черные колеса, специальная графика на задних стойках кузова и отделка салона алькантарой. Тираж - тысяча автомобилей.
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