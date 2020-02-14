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Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
12:07 14.02.2020 |
Компания Ford официально представила электрический кроссовер Mustang Mach-E на специальном мероприятии в Лондоне. Запас хода автомобиля варьируется от 420 до 600 километров, а мощность электромоторв - от 258 до 338 лошадиных сил.
Внешне отличить европейскую версию можно по иному рисунку ходовых огней, с которого убрали вертикальные секции, а также черному контуру фальшрадиаторной решетки.
Комплектаций на европейском рынке будет три: Mach-E RWD, Mach-E AWD, и Mach-E First Edition. Первая версия получит задний привод и две батареи на выбор. В базовом исполнении кроссовер получит электромотор отдачей 258 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента и батарею емкостью 75,7 киловатт-часа. Запас хода у такого автомобиля по циклу WLTP составляет 450 километров.
Следующая комплектация с рекордным запасом хода в 600 километров, которого удалось добиться благодаря батарее емкостью 98,8 киловатт-час. Привод тоже задний, а мотор чуть более производительный - на пике он выдает 285 лошадиных сил и 415 Нм момента.
Далее идут две полноприводных версии, первая - со стандартной батареей, которая на этом кроссовере обеспечивает пробег в 420 километров, и двумя электромоторами суммарной мощностью 258 сил и 581 Нм крутящего момента. Вторая на одном заряде может проехать уже 540 километров, а мощность электромоторов форсировали до 338 лошадиных сил и 581 Нм момента.
Завершает линейку европейских электрокроссоверов приветственная версия First Edition. В техническом плане такой кроссовер будет в точности повторять полноприводный вариант с более емкой батареей, а отличаться будет богатым оснащением.
Максимальная скорость всех автомобилей ограничена на отметке в 180 километров в час, а вот динамика немного отличается. Заднеприводные кроссоверы тратят на разгон с места до 100 километров в час менее восьми секунд, а полноприводные - менее семи.
На зарядку базовой батареи с 10 до 80 процентов потребуется около 38 минут, «старшая» версия потратит на быструю зарядку 44 минуты. Первую можно подключать к источнику переменного тока мощностью до 115 киловатт, вторая выдерживает мощность до 150.
Компания еще на прошлой неделе объявила, что электрический кроссовер в первую очередь появится не на домашнем американском рынке, а в Европе. Руководство намерено начать реализацию Mach-E с Норвегии и других европейских стран, где электрокары пользуются повышенным спросом. Первые экземпляры, как ожидается, поступят клиентам в четвертом квартале 2020 года.
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