Tesla удаленно лишит быстрой зарядки восстановленные после ДТП машины

Компания Tesla решилась на радикальные шаги, чтобы помешать восстанавливать списанные после ДТП в утиль автомобили. Теперь производитель будет удаленно отключать системы быстрой зарядки как на фирменных станциях, так и на любых других.

В компании уже давно ведут борьбу со списанными автомобилями - например, усложняют покупку запчастей или не поставляют обновления программного обеспечения на подобные автомобили. Сейчас Tesla решила сделать еще один, более радикальный шаг, который ощутимо усложнит эксплуатацию автомобиля.

Как рассказал источник изданию Electrek, руководство компании разослало сотрудникам директиву, что теперь на восстановленных автомобилях навсегда отключена функция быстрой зарядки на фирменных станциях Supercharger или на любых других сторонних.

Также в этом письме говорится, что компания оставляет за собой право деактивировать эту функцию на любом автомобиле, которое посчитает небезопасным. Если же владелец попробует обмануть программное обеспечение и в обход него все же включить функцию быстрой зарядки, Tesla обещает потребовать компенсацию.

Для сравнения, быстрая зарядка до «полного бака» базового седана Model S на последней версии фирменной Supercharger третьего поколения составляет всего 50 минут. Для полной зарядки от обычной бытовой розетки этому же автомобилю потребуется 29 часов.

Калифорнийский производитель пристально следит за соблюдением собственных правил. Например, на прошлой неделе компания удаленно отключила функцию автопилота на Model S после того, как нынешний владелец купил ее у стороннего дилера. В компании заявили, что новый хозяин не заплатил за эту опцию, а значит и не имеет права ей пользоваться.