Volkswagen представил маленький кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом

На автосалоне в Нью-Дели компания Volkswagen представила новый компактный кроссовер Taigun. Автомобиль, построенный специально для индийского рынка, является «братом-близнецом» европейской модели T-Cross.





Автомобиль построен на бюджетной версии модульной платформы MQB с приставкой A0. Она же лежит в основе и Skoda Vision IN - компактного кроссовера, который представили на том же автосалоне чуть раньше.

Впервые имя Taigun прозвучало в 2012 году, когда Volkswagen представил одноименный концепт. Его длина составляла всего 3,85 метра, в то время как серийная версия существенно подросла - до 4,2 метра.

Размер колесной базы новичка достигает 2,65 метра. Клиренс кроссовера при его скромных размерах довольно внушительный - 205 миллиметров.





В моторном отсеке установлен такой же двигатель, как и у Skoda Vision IN - 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 130 лошадиных сил (у чешского конкурента этот показатель немного больше, 150 сил) с функцией отключения цилиндров при низких нагрузках. Не исключено, что в дальнейшем появится версия с литровым двигателем на три цилиндра мощностью 115 сил, а также агрегат на природном газе.

Привод у новинки будет исключительно передний, а вот трансмиссию можно выбрать: доступны шестиступенчатая механика и семидиапазонный «робот» DSG.

Серийное производство планируют наладить в 2021 году. Вероятно, ближе к концу следующего года первые экземпляры уже появятся у индийских дилеров.