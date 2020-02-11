Volvo и Geely рассматривают вопрос о полном слиянии

Группа Geely и принадлежащая ей компания Volvo рассматривают возможность полного слияния и создания глобального автопроизводителя. Такой шаг «создаст дополнительные конкурентные преимущества» и «ускорит финансовую и технологическую синергию».

Китайская Geely Automobile Holdings Limited стала владельцем Volvo в 2010 году, выкупив компанию у Ford за 1,8 миллиарда долларов. До последнего времени шведы сохраняли относительную независимость, хотя регулярно обменивались технологии с подконтрольными Geely марками (преимущественно самой Geely и премиальной Lynk&Co). В прошлом году производители объединили свои моторные подразделения и создали обособленную бизнес-единицу.

Теперь компании задумались о полномасштабном слиянии, в результате которого родится новый глобальный автопроизводитель. Это позволит использовать «эффект масштаба, доступные знания и ресурсы, чтобы стать одним из лидеров трансформации отрасли». По словам председателя правления Geely Ли Шуфу, «усилится синергия в рамках группы, но сохранился целостность и конкурентные преимущества двух брендов».

Объединение c Geely позволит Volvo конкурировать с концерном Volkswagen, а также вновь образованным альянсом FCA-PSA. Кроме того, Volvo получит доступ к дополнительным производственным мощностям в Китае, а Geely - помощь в развёртывании бренда на европейском рынке. Впрочем, сроки слияния ещё не определены. Пока компании только организовали рабочие группы, которые разработают предложения для каждой из сторон сделки и вынесут их на обсуждения советов директоров.

Помимо Volvo, в состав Geely Automobile Holdings Limited входят сама Geely, малайзийский Proton, британский Lotus, производитель лондонских такси LEVC и премиум-марка Lynk&Co.