Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 22:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия
19:24 10.02.2020 |
Компания Toyota представила внедорожник Highlander четвёртого поколения в спортивном исполнении XSE . Новинка отличилась оригинальным обвесом, перенастроенной подвеской, перекалиброванным рулевым управлением, декором в салоне и богатым оснащением.
Узнать Toyota Highlander XSE снаружи можно по «дизайнерскому» переднему бамперу с массивным воздухозаборником и иной конфигурацией решётки радиатора, новым боковым юбкам, «двустволке» глушителя, пакету «антихром» и 20-дюймовым двухцветным колёсным дискам.
Отличий в салоне меньше: интерьер украшен искусственными вставками «под карбон», а сиденья и дверные карты выполнены в вишнёво-чёрной цветовой гамме.
Инженеры Toyota обещают для «спортивного» Highlander более азартную управляемость за счёт жёстких пружин, нестандартных амортизаторов и заднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также перенастроенного электроусилителя руля.
В остальном техника не изменилась: связка 299-сильного 3,5-литрового бензинового V6 и восьмидиапазонного автомата безальтернативна; кроссовер в версии XSE можно заказать с передним или полным приводом.
Американский филиал Toyota планирует привезти первые товарные Highlander XSE осенью. Цены объявят ближе к началу продаж, но ожидается, что спортивная модификация станет одной из самых дорогих в гамме. Японская фирма рассчитывает, что спортверсия привлечет каждого восьмого покупателя нового Highlander.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия
|44 процента американцев готовы отказаться от личных автомобилей
|Volkswagen откажется от Passat. Ему на смену придет электрокар
|Мошенники обновили методы социальной инженерии
|Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня
|Google запретит Chrome скачивать всё подряд
Это интересно
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее