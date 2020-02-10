У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия

Компания Toyota представила внедорожник Highlander четвёртого поколения в спортивном исполнении XSE . Новинка отличилась оригинальным обвесом, перенастроенной подвеской, перекалиброванным рулевым управлением, декором в салоне и богатым оснащением.





Узнать Toyota Highlander XSE снаружи можно по «дизайнерскому» переднему бамперу с массивным воздухозаборником и иной конфигурацией решётки радиатора, новым боковым юбкам, «двустволке» глушителя, пакету «антихром» и 20-дюймовым двухцветным колёсным дискам.

Отличий в салоне меньше: интерьер украшен искусственными вставками «под карбон», а сиденья и дверные карты выполнены в вишнёво-чёрной цветовой гамме.

Инженеры Toyota обещают для «спортивного» Highlander более азартную управляемость за счёт жёстких пружин, нестандартных амортизаторов и заднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также перенастроенного электроусилителя руля.





В остальном техника не изменилась: связка 299-сильного 3,5-литрового бензинового V6 и восьмидиапазонного автомата безальтернативна; кроссовер в версии XSE можно заказать с передним или полным приводом.



Американский филиал Toyota планирует привезти первые товарные Highlander XSE осенью. Цены объявят ближе к началу продаж, но ожидается, что спортивная модификация станет одной из самых дорогих в гамме. Японская фирма рассчитывает, что спортверсия привлечет каждого восьмого покупателя нового Highlander.