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Volkswagen откажется от Passat. Ему на смену придет электрокар
13:06 10.02.2020 |
Глава Volkswagen of America Йохан де Найссен заявил, что компания откажется от модели Passat и через несколько лет заменит её электрическим седаном. Речь пока идёт только о машинах для США и Канады. Преемником модели может стать товарная версия концепта ID. Vizzion.
Американский Volkswagen Passat вышел на рынок в 2011 году, причем от европейского он отличался и размерами, и более простой технической начинкой. Позднее ту же самую машину начали продавать в Китае, где в 2018-м она сменила поколение и теперь базируется на архитектуре MQB. В США тем временем решили ограничиться всего лишь глубокой модернизацией - отчасти из-за того, что объем продаж не оправдал ожиданий и выпуск по-настоящему новой модели был бы экономически нецелесообразен.
В интервью изданию Roadshow Йохан де Найссен сказал, что у Passat «ограниченный жизненный цикл», и по его окончании модель вряд ли получит продолжение. Скорее всего, ей на смену придет электрический седан, построенный на основе концепта ID. Vizzion, показанного в 2018 году. Он будет больше и мощнее нынешней машины, которая предлагается только с «турбочетверкой» 2.0 TSI мощностью 176 лошадиных сил, сопряжённой с шестидиапазонным автоматом.
В России же скоро появится рестайлинговый «Пассат» с бензиновыми моторами 1.4 (150 сил) и 2.0 (190 сил). «В базе» у седана будут светодиодные фары. Адаптивные матричные IQ.Light - опция. В списке дополнительного оборудования также есть комплекс IQ.Drive, объединяющий интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга слепых зон, и медиасистема Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем и навигацией.
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