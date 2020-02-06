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Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее
18:20 06.02.2020 |
Компания Ford представила суперкар GT 2020 модельного года. Купе отныне оснащается титановым выхлопом Akrapovič, модернизированным турбомотором EcoBoost и предлагается с двумя новыми стайлинг-пакетами.
Главным техническим новшеством Ford GT 2020 стал модернизированный твин-турбо V6 3.5 EcoBoost, отдача которого выросла с 656 до 669 лошадиных сил. У двигателя новые калибровки, более широкая полка момента, поршни с улучшенной конструкцией канала охлаждения и более мощные катушки зажигания - решения перекочевали с трекового GT Mk II.
Также инженеры улучшили охлаждение интеркулеров, для этого изменили форму боковых воздухозаборников, увеличив воздушный поток на 50 процентов, и повысили демпфирующие характеристики подвески в режиме «Трек».
Стандартной для обновленного Ford GT стала титановая выхлопная система Akrapovič. А еще для суперкара предложили два новых стайлинг пакета. Liquid Carbon - это кузов из некрашеного углепластика под прозрачным лаком, карбоновые колеса с титановыми болтами, шеститочечные ремни безопасности, пять вариантов оформления салона и пять колеров для тормозных суппортов. Дополнительно на GT Liquid Carbon могут нанести гоночные полосы, а корпуса зеркал покрасить в один из семи цветов.
Подразделение Ford Performance также обновило историческую ливрею Gulf Racing. Теперь переход между голубым и оранжевым выделен тонкой черной полосой в стиле победившего в «Ле-Мане» 1968-1969 GT40. Карбоновая цифра на боковинах теперь не «9», а «6», опять же как у гоночного спорткара 1960-х.
Поставки обновленного Ford GT уже начались. Производство суперкара завершится в 2022 году.
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