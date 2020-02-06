Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес

Кроссоверу BMW iX3, первому электромобилю немецкой марки с технологией еDrive пятого поколения, достанется комплект аэродинамических колес. Они легче обычных, а также способны на 15 процентов улучшить энергоэффективность машины.

Публичный дебют BMW iX3 состоится в этом году. Кроссовер первым опробует технологию еDrive пятого поколения, позволяющую разместить электромотор, трансмиссию и силовую электронику в едином модуле, а также получит тяговые аккумуляторы на продвинутой смеси 811 - последней в линейке катодной химии NMC. Помимо этого, для модели припасены аэродинамические колеса, которые позволят немного увеличить запас хода.

Они представляют собой легкосплавные диски с V-образными спицами, дополненные вкладышами с пластиковым каркасом и алюминиевой вставкой. Колеса на 15 процентов легче обычных, позволяют на пять процентов снизить коэффициент аэродинамического сопротивления (по сравнению с X3) и на два процента расход электроэнергии, что в цифровом выражении будет соответствовать 0,4 киловатта на каждые сто километров пробега (общий прирост дальности хода составит 10 километров). Такие же колеса получат будущие BMW iNext и i4, дебют которых запланирован на следующий год.

Компания BMW ранее раскрыла технические характеристики iX3. У кроссовера будет один электромотор, смонтированный на задней оси. Его мощность составит 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Тяговая батарея на 74 киловатт-часа позволит показать номинальный пробег в 440 километров (WLTP). Столько же после обновления проезжает Audi e-tron 55 quattro с батареей на 95 киловатт-час, из которых доступны только 86,5 киловатт-часа.