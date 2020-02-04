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Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
17:00 03.02.2020 |
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda продает 20% акций консорциуму инвесторов во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Об этом сообщает пресс-служба Aston Martin.
Консорциум Yew Tree Overseas Limited заплатит 182 млн фунтов ($239 млн) за 16,7% акций, а следующая дополнительная эмиссия, принесет еще 318 млн фунтов. После чего доля Стролла составит 20%.
По данным Reuters, после объявления о сделке акции Aston Martin выросли на 30%.
Отмечается, что Стролл присоединится к совету директоров Aston Martin в качестве исполнительного председателя, заменив Пенни Хьюза, который уйдет в отставку.
Aston Martin Lagonda принадлежит в основном итальянским и кувейтским группам инвесторов. Инвестиции позволят автопроизводителю финансировать запуск первого внедорожника Aston Martin DBX.
Согласно подписанному договору, команда Формулы-1 Racing Point, которая принадлежит Строллу, с сезона 2021 года будет переименована в Aston Martin F1.
По оценкам Forbes, Состояние Лоуренса Стролла составляет $2,6 млрд. Он успешно инвестировал в модные бренды Tommy Hilfiger, Michael Kors. В августе 2018 года Стролл инвестировал в команду Formula-1 Force India. В 2019 году в эту команду перешел 21-летний сын Стролла, один из самых молодых участников соревнований в F-1. Кроме того, Лоуренс Стролл коллекционирует винтажные Ferrari, один из которых он приобрел за рекордные $27,5 млн в 2013 году. Стролл также владеет канадской трассой Монт-Тремблант в Квебеке.
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