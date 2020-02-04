Rivian будет производить электрические внедорожники Ford или Lincoln

В конце этого года на бывшем заводе Mitsubishi, расположенном в сельской местности в штате Иллинойс, должен начаться выпуск электромобилей Rivian.

Генеральный директор Rivian в интервью источнику сообщил, что компания собирается выпустить опытные машины в третьем квартале, а в декабре начнется полномасштабное производство пикапа R1T. Через три месяца к нему присоединится трехрядный внедорожник R1S.

Еще интереснее другое - наряду с выпуском собственных моделей Rivian предприятие будет заниматься производством электрического внедорожника марки Ford или Lincoln.

По словам главы Rivian, Ford разрабатывает кузов внедорожника высокого класса, который будет совмещен с платформой Rivian. Платформа включает шасси, подвеску, электродвигатели, аккумуляторы и элементы управления.

Кроме того, у Rivian будет отдельная производственная линия для сборки платформ. На другой линии будет происходить сборка трех различных аккумуляторных блоков: для собственных машин Rivian, для фургонов Amazon Prime и для внедорожников Ford. Еще две линии будут заняты окончательной сборкой. С одной будут сходить электромобили Rivian и Ford, а с другой - Amazon Prime.

Напомним, Ford и Amazon инвестировали в Rivian 500 млн долларов и 700 млн долларов соответственно. При этом компания Amazon заказала выпуск 100 000 коммерческих фургонов Prime. Кроме того, обе компании приняли участие в раунде инвестиций в размере 1,3 миллиарда долларов, о котором было объявлено в декабре.