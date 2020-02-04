Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Rivian будет производить электрические внедорожники Ford или Lincoln
11:29 27.01.2020 |
В конце этого года на бывшем заводе Mitsubishi, расположенном в сельской местности в штате Иллинойс, должен начаться выпуск электромобилей Rivian.
Генеральный директор Rivian в интервью источнику сообщил, что компания собирается выпустить опытные машины в третьем квартале, а в декабре начнется полномасштабное производство пикапа R1T. Через три месяца к нему присоединится трехрядный внедорожник R1S.
Еще интереснее другое - наряду с выпуском собственных моделей Rivian предприятие будет заниматься производством электрического внедорожника марки Ford или Lincoln.
По словам главы Rivian, Ford разрабатывает кузов внедорожника высокого класса, который будет совмещен с платформой Rivian. Платформа включает шасси, подвеску, электродвигатели, аккумуляторы и элементы управления.
Кроме того, у Rivian будет отдельная производственная линия для сборки платформ. На другой линии будет происходить сборка трех различных аккумуляторных блоков: для собственных машин Rivian, для фургонов Amazon Prime и для внедорожников Ford. Еще две линии будут заняты окончательной сборкой. С одной будут сходить электромобили Rivian и Ford, а с другой - Amazon Prime.
Напомним, Ford и Amazon инвестировали в Rivian 500 млн долларов и 700 млн долларов соответственно. При этом компания Amazon заказала выпуск 100 000 коммерческих фургонов Prime. Кроме того, обе компании приняли участие в раунде инвестиций в размере 1,3 миллиарда долларов, о котором было объявлено в декабре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink