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Subaru раскрыла дизайн совместного с Toyota электрического кроссовера
11:20 21.01.2020 |
Компания Subaru провела брифинг для прессы, где обсудила направления развития технологий и определила сроки электрификации модельного ряда. Там же японский автопроизводитель показал дизайн-макет батарейного кроссовера, который разрабатывается в сотрудничестве с Toyota.
По словам президента Subaru Томоми Накамура, компания намерена и дальше следовать собственной стратегии развития и улучшать ключевые технологии. Речь идет об оппозитных двигателях Boxer, «симметричном» полном приводе и комплексе безопасности EyeSight. Вдобавок компания намерена активнее работать в области электрификации и уже частично наметила сроки перевода на электричество, в том или ином виде, всех моделей.
Полностью электрифицировать модельный ряд Subaru планирует до конца 2035 года. При этом уже к 2030-му электрические и гибридные автомобили должны составить 40 процентов в общем объеме продаж. К 2050 году уровень выбросов CO₂ для новых машин снизиться на 90 процентов по сравнению с 2010-м, причем для электрокаров учитываются показатели от переработки первичных источников энергии.
Там же на брифинге Subaru показала макет электрического кроссовера. Его внешность основана на нынешнем языке дизайне марки, а техническая начинка разрабатывается вместе с Toyota. Вседорожник получит угловатый кузов с характерными короткими свесами и «рубленными» колесными арками.
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