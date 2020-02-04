Toyota Land Cruiser лишится V8 и станет гибридом

Японские журналисты узнали, что Toyota Land Cruiser 300, разработанная с чистого листа на основе модульной архитектуры TNGA, должна дебютировать в августе 2020 года.

Как сообщает японское издание BestCarWeb со ссылкой на собственные источники в Toyota, долгожданное новое поколение модели Land Cruiser всё же дебютирует в августе нынешнего года. По данным инсайдеров, со сменой поколений внедорожник лишится многолитровых моторов V8 и получит взамен гибридную силовую установку на базе 3,5-литрового бензинового двигателя V6. Благодаря электромотору суммарная мощность установки превысит 300 лошадиных сил, что обеспечит автомобилю более высокие динамические характеристики при одновременном уменьшении расхода топлива. На смену устаревшей шестиступенчатой автоматической коробке передач придёт вариатор, а трансмиссия, разумеется, сохранит полный привод.

Едва ли не главной особенностью Land Cruiser 300 станет запланированный переход на тойотовскую модульную архитектуру TNGA. Примечательно, что японцы обещают всё же сохранить автомобилю лестничную раму в том или ином виде. Несмотря на скорую премьеру новинки, фотошпионам почему-то до сих пор не попался в объектив ни один прототип будущего Land Cruiser. Напомним, что нынешнему поколению внедорожника в 2020 году исполняется 13 лет: дебют «двухсотки» состоялся в 2007 году и с тех пор производитель обновлял автомобиль дважды: в 2012 и 2015 годах.