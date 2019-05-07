Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер

Volkswagen и китайский стартап NIU решили объединить усилия с целью выпуска первого для немецкого производителя электроскутера. Об этом сообщила в понедельник газета Die Welt без указания источников.

Компании планируют запустить массовое производство электроскутера Streetmate, прототип которого Volkswagen показала более года назад на Женевском автосалоне. Скутер с электрическим приводом способен развивать скорость до 45 км/ч и имеет запас хода от одного заряда батареи до 60 км.





Китайский стартап NIU, основанный в 2014 году, уже поставил на рынок Китая и других стран около 640 тыс. электроскутеров. Только за последний год продажи NIU выросли почти на 80 %. Согласно данным NIU, его доля на рынке электроскутеров Китая составляет около 40 %.