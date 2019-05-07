Финансовые новости
- |
- 07.05.19
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер
23:11 06.05.2019 |
Volkswagen и китайский стартап NIU решили объединить усилия с целью выпуска первого для немецкого производителя электроскутера. Об этом сообщила в понедельник газета Die Welt без указания источников.
Компании планируют запустить массовое производство электроскутера Streetmate, прототип которого Volkswagen показала более года назад на Женевском автосалоне. Скутер с электрическим приводом способен развивать скорость до 45 км/ч и имеет запас хода от одного заряда батареи до 60 км.
Китайский стартап NIU, основанный в 2014 году, уже поставил на рынок Китая и других стран около 640 тыс. электроскутеров. Только за последний год продажи NIU выросли почти на 80 %. Согласно данным NIU, его доля на рынке электроскутеров Китая составляет около 40 %.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
|Без медового місяця: що думають у США про перемогу Зеленського на виборах
|Турки защитят украинские танки от ракет с лазерным наведением
|Курс доллара на межбанке заталкивают все ниже и ниже
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков
|Каждые две-три недели Apple покупает по одной компании
|Топ-3 апрельского рейтинга AnTuTu оккупирован смартфонами Xiaomi
|Украинский стартап подал иск против Apple
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер
Это интересно
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года
|Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов
|В SpaceX назвали взрыв капсулы Crew Dragon «аномалией»
|Volkswagen потерял из-за «дизельного скандала» уже 30 млрд евро