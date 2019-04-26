Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi

На днях компания Tesla провела презентацию, в рамках которой представила новый аппаратный вычислительный модуль с процессорами Tesla FSD собственной разработки. Эти модули уже ставятся в автомобили Model S и Model X с марта текущего года.

Кристалл площадью 260 мм² с 6 млрд транзисторов FinFET изготавливает по 14-нанометровой технологии компания Samsung Electronics. Центральный процессор с 12 ядрами ARM Cortex-A72 работает на частоте 2,2 ГГц, встроенный GPU - на частоте 1 ГГц, а процессор нейронных сетей - на частоте 2 ГГц.

На типовой плате автопилота установлены две такие микросхемы. Для повышения отказоустойчивости они работают от разных источников питания. По оценке Tesla, процессор FSD превосходит по производительности процессор Nvidia, который он заменяет, в 21 раз.

Кроме того, Tesla анонсировала и планы относительно Robotaxi - сервиса беспилотных автомобилей, который будет запущен уже в следующем году.

Tesla утверждает, что закончит разработку всех необходимых для обеспечения полной автономности машин решений к концу текущего года. Компания ожидает, что уже ко второму кварталу следующего года система автопилота сможет полностью отказаться от вмешательства водителя. Конечно, это не означает, что все владельцы машин Tesla смогут взять и перейти в такой режим. Как минимум нужны соответствующие разрешения со стороны регуляторов. Илон Маск верит, что как минимум в одной стране такие разрешения будут реализованы к концу следующего года, после чего и будет полноценно запущен сервис Robotaxi.

Сервис при этом будет не как обычное такси, а схоже с форматом Uber. То есть владелец Tesla сможет «отправить свою машину на заработки». Правда, не факт, что в первое время сервис будет работать именно так - вопрос снова-таки к регуляторам.





Но Маск уже успел оценить финансовую сторону вопроса. Он утверждает, что, к примеру, Model 3 сможет приносить до 30 000 долларов валовой прибыли в год.

"С финансовой точки зрения безумно покупать что-либо, кроме Tesla".

Правда, учитывая стоимость старших автомобилей Tesla, далеко не все владельцы захотят отправлять свои машины в «свободное плавание» без надзора даже для заработка.