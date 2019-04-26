Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки

О том, что автомобили Tesla Model S и Model X перейдут на новые двигатели, мы впервые узнали в начале месяца. Теперь же компания анонсировала данную модернизацию.

Старшие модели получили электродвигатели с постоянным магнитом, как и у Model 3, тогда как ранее использовали асинхронные двигатели с переменным током. Благодаря такой модернизации удалось существенно повысить запас хода, так как новые двигатели более эффективные.

Tesla говорит, что смена двигателей в совокупности с рядом других изменений позволила увеличить автономность машин более чем на 10%. В частности, для версий Long Range Mode S и Model X теперь заявлен запас хода в 590 и 520 км соответственно.

Кроме того, Tesla вернула версии Standard Range для обеих старших моделей. Model S в такой версии стартует с 78 000 долларов при запасе хода в 455 км, а Model X обойдётся в 83 000 долларов при автономности в 400 км.

Но и это не всё. Tesla также повысила скорость зарядки своих старших электромобилей. В случае использования зарядных станций Supercharger v2 мощность составляет 145 кВт, тогда как для Supercharger v3 - 200 кВт.