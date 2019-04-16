Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

Компания Audi раскрыла информацию о концепте AI:me, демонстрирующем вектор развития дизайна и технологий компактных автомобилей для мегагородов. Вместе с ним производитель заглядывает на 10-15 лет в будущее, когда беспилотники превращаются в средство для развлечения, общения и отдыха.





Audi AI:me построен на той же модульной платформе MEB, что и электрические хэтчбеки Volkswagen ID. и Seat el-Born. У моделей даже совпадают размеры: длина - 4300 миллиметров, ширина - 1900, высота - 1520. Колесная база тоже общая и составляет 2770 миллиметров. В движение концепт приводит установленный на задней оси электромотор, выдающий 170 лошадиных сил.

Для общения с другими участниками движения Audi AI:me использует светодиодные элементы и микропроекторы, расположенные по всему кузову. Они могут подсвечивать автомобиль на дороге в темное время суток, а также уведомлять пешеходов о возможности безопасного перехода дороги. Кузов концепта выполнен из многокомпонентного материала, в состав которого входит сталь, алюминий и пластик.





Посадочная формула AI:me обозначена как 2+х: в автомобиле всегда есть передние кресла, а двухместный задний диван доступен только при необходимости. Внутреннее пространство хэтчбека можно конфигурировать по своему усмотрению, сочетая места для пассажиров с зонами для багажа.

Предполагается, что Audi AI:me оборудован автопилотом четвертого уровня. Автомобиль может двигаться в полностью автоматическом режиме по шоссе или в границах специальных зон внутри города. Электронные системы концепта, отвечающие за автономное вождение, базируются на искусственном интеллекте и способны самообучаться. Автомобиль будущего, уверены в Audi, станет «третьим жизненным пространством» после дома и работы, поэтому AI:me получил просторный салон с отсеками для хранения багажа, магнитными держателями для кружек и лаундж-креслами.

Взаимодействие с бортовой электроникой концепта происходит посредством голоса, отслеживания взгляда и чувствительных к прикосновению панелей на дверях. Audi AI:me оснащен трехмерным OLED-дисплеем, очками виртуальной реальности, аудиосистемой с функцией активного шумоподавления. В отделке салона используется текстиль, искусственный акриловый камень Corian, дерево и стекло. Кроме того, впервые частью интерьера автомобиля стали настоящие растения.