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Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
09:58 15.04.2019 |
Концерн Volkswagen представил новый автомобиль с полностью электрической силовой установкой: им стал полноразмерный кроссовер ID. Roomzz.
Электромобиль, как и все модели линейки семейства ID., построен на модульной платформе MEB. Электромоторы установлены на передней и задней осях, за счёт чего реализована система полного привода Electric 4MOTION.
Суммарная мощность силовой установки составляет 306 лошадиных сил. На разгон с 0 до 100 км/ч требуется 6,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.
Питание обеспечивает блок аккумуляторных батарей ёмкостью 82 кВт·ч. Утверждается, что на одной подзарядке автомобиль может преодолеть расстояние до 450 км. На восполнение запаса энергии на 80 % требуется около получаса.
Концепт-кар, как утверждается, задаёт передовые стандарты в плане универсальности и возможности трансформации салона. Конструкция кузова предусматривает наличие сдвижных передних и задних дверей.
Модель предлагает совершенно новые варианты конфигурации сидений, высококачественные материалы отделки и регулируемое освещение.
ID. Roomzz лишён традиционной приборной панели - её заменяют цифровые дисплеи. Реализована система автопилотирования четвёртого уровня, которая позволяет кроссоверу двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.
«ID. Roomzz демонстрирует некоторые особенности будущего полноразмерного электрического SUV. Лаконичный облик концепт-кара подчёркивает функциональность модели, а взаимодействие пользователя с автомобилем происходит естественным и интуитивно понятным образом», - отмечает шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф (Klaus Bischoff).
Серийный электромобиль на базе ID. Roomzz выйдет в 2021 году.
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