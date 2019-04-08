Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели
08:27 08.04.2019 |
Компания Tesla на данный момент занимается обновлением трансмиссии для электромобилей Model S и Model X.
В первую очередь речь о новых двигателях. В Model 3 сейчас используются электродвигатели с постоянным магнитом, а в Model S и Model X - асинхронные двигатели с переменным током. Tesla хочет, чтобы и её старшие электромобили оснащались более современными и эффективными электродвигателями.
Такие двигатели получили кодовое имя Raven. Их использование при неизменных АКБ может позволить увеличить запас хода старших авто Tesla на несколько десятков километров. Правда, пока неясно, когда Model S и Model X начнут получать новые двигатели, но говорят, что это произойдёт скоро. Кроме того, эти модели должны в итоге получить поддержку более быстрой зарядки и новый интерьер.
Напомним, позавчера Tesla отчиталась о значительном снижении продаж авто в квартальном выражении, так что улучшения её машинам точно не помешают.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов
|На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
|Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год
|Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли
|Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели
|Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G
|Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen
|Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone
|Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint
Это интересно
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги