Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели

Компания Tesla на данный момент занимается обновлением трансмиссии для электромобилей Model S и Model X.

В первую очередь речь о новых двигателях. В Model 3 сейчас используются электродвигатели с постоянным магнитом, а в Model S и Model X - асинхронные двигатели с переменным током. Tesla хочет, чтобы и её старшие электромобили оснащались более современными и эффективными электродвигателями.

Такие двигатели получили кодовое имя Raven. Их использование при неизменных АКБ может позволить увеличить запас хода старших авто Tesla на несколько десятков километров. Правда, пока неясно, когда Model S и Model X начнут получать новые двигатели, но говорят, что это произойдёт скоро. Кроме того, эти модели должны в итоге получить поддержку более быстрой зарядки и новый интерьер.

Напомним, позавчера Tesla отчиталась о значительном снижении продаж авто в квартальном выражении, так что улучшения её машинам точно не помешают.