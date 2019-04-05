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Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
14:03 05.04.2019 |
Генеральный директор Tesla Илон Маск пояснил пользователям, обеспокоившимся вопросами конфиденциальности, наличие в салоне электромобиля камеры, установленной над зеркалом заднего вида.
Маск пояснил, что камера предназначена для того, чтобы автомобиль в конечном итоге мог использоваться в качестве автономного такси.
«Это для того случая, когда мы начнём конкурировать с Uber / Lyft, - написал генеральный директор в Twitter в ответ на вопрос о конфиденциальности камеры. - В случае, если кто-то повредит вашу машину, вы сможете проверить видео». Эта камера также используется для обеспечения безопасности в режиме Sentry Mode, предназначенного для того, чтобы отслеживать окружающую обстановку. В случае регистрации возле машины какого-либо движения, сразу начинается запись происходящего со всех установленных в ней камер.
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