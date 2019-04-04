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Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
14:32 04.04.2019 |
Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения. Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
На европейском рынке новинка будет доступна в двух модификациях - Explorer ST-Line и Platinum. Обе комплектуются гибридной силовой установкой, в состав которой входит трехлитровый бензиновый мотор объемом три литра мощностью 350 лошадиных сил, 100-сильный электродвигатель, литий-ионная батарея емкостью 13,1 киловатт-часа, система рекуперации энергии и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Суммарная отдача силовой установки составляет 450 сил и 840 Нм крутящего момента.
Средний расход топлива гибридного Explorer составляет 3,4 литра на сто километров пробега, а уровень выбросов вредных веществ - 78 граммов на километр. Батареи силовой установки можно зарядить от обычной домашней розетки, однако сколько времени для этого потребуется, не уточняется.
Вседорожник получил 12,3-дюймовую электронную приборную панель с режимом «цифрового детокса», в котором на экране отображается только необходимый минимум информации, системы кругового видеообзора, распознавания дорожных знаков, предотвращения фронтальных столкновений и распознавания пешеходов, удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль с функцией автоматической полной остановке и старта, ассистент Evasive Steering Assist, помогающим при объезде препятствий.
Также автомобиль комплектуется мультимедийным комплексом SYNC 3 с 10,1-дюймовым экраном, аудиосистемой B&O с 14 динамиками, точкой доступа 4G LTE Wi-Fi с одновременным подключением до 10 устройств и возможностью управления некоторыми функциями машины через мобильное приложение (например, открытием замков или запуском мотора).
Внешне вариант Platinum можно отличить по глянцевым элементам экстерьера - решетке радиатора и рейлингам, а также по деревянным вставкам в салоне. Версия ST-Line имеет матовую отделку этих же деталей, красную прострочку кресел, «срезанный» в нижней части руль и салон «под карбон».
Европейский продажи вседорожника начнутся в этом году (точные сроки пока не называются).
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