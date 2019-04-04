Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили

Компания Toyota Motor заявила, что предоставит бесплатный доступ к своим патентам на технологии гибридных транспортных средств на период до 2030 года. Этим японский автопроизводитель рассчитывает способствовать распространению транспортных средств с низким уровнем выбросов в период, пока автомобильная промышленность переходит на полностью электрические машины.

Доступ будет предоставлен примерно к 24 000 патентам на технологии, охватывающие гибридные силовые установки, преобразователи энергии и аккумуляторы.

Напомним, в гибридном транспортном средстве есть обычный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатель, что позволяет повысить топливную эффективность силовой установки за счет отказа от использования ДВС при неоптимальных для него малых нагрузках и рекуперации кинетической энергии при торможении.

Toyota занимает более 80% рынка гибридных автомобилей.