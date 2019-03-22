Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe

В семействе Porsche Cayenne появилась новая версия - купеобразный Cayenne Coupe. От обычного кроссовера он отличается заваленной задней стойкой, заниженной на 20 миллиметров крышей, расширенными колесными арками и отсутствием обычной металлической крыши.





В Porsche попытались придать облику Cayenne Coupe больше динамичности, поэтому занизили крышу, уменьшили лобовое стекло и передние стойки кузова. Вдобавок изменились задние двери и крылья, что увеличило ширину «в плечах» на 18 миллиметров. Площадка для заднего номерного знака переехала с двери багажника на бампер, визуально еще больше «прижав» кроссовер к земле. Крыша - панорамная стеклянная площадью 2,16 квадратного метра. Заказать кроссовер с обычной металлической нельзя, но в списке опций есть углепластиковая деталь в духе Porsche 911 GT3 RS. Минимальный размер колес - 20 дюймов.

Нынешний Porsche Cayenne Turbo стал первым кроссовером с активным задним спойлером. Такой же есть и у Cayenne Coupe: он является частью системы Porsche Active Aerodynamics (PAA) и на скорости более 90 километров в час поднимается на 135 миллиметров, увеличивая прижимную силу. Для кросс-купе предлагается три спортпакета, в том числе Sport Design с облегченными 22-дюймовыми колесами, декором салона карбоном и алькантарой и другой выхлопной системой (только для Cayenne Turbo Coupé).





По умолчанию Porsche Cayenne Coupe оснащается двухместным вторым рядом, но обычный диван можно заказать без доплаты. Спереди установлены спортивные кресла с интегрированными подголовниками и электрорегулировками в восьми направлениях. Объем багажника - 625 литров. При сложенных задних сиденьях - 1540 литров. В базовое оснащение кросс-купе входит адаптивное рулевое управление, подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и пакет Sport Chrono.

Базовый Porsche Cayenne Coupe оснащается 3,0-литровым турбомотором V6, который выдает 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Версия Cayenne Turbo Coupe - это 4.0 V8 с двумя турбинами мощностью 550 сил и 770 Нм момента. Оба агрегата совмещены с восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией.





С нуля до «сотни» Cayenne Coupe разгоняется за шесть секунд ровно (5,9 секунды с опциональным облегченным спортпакетом) и достигает 243 километров в час. Версия с V8 проделывает то же самое за 3,9 секунды, а ее максималка - 286 километров в час.

Новый Порше появится в продаже в мае, но предзаказ можно сделать уже сейчас. В Германии базовая цена Cayenne Coupe составляет 83 711 евро, а Cayenne Coupe Turbo (с V8) – 146 662 евро. В США за Cayenne Coupe просят минимум 73 500 долларов, а за Turbo – 130 500 долларов.