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«Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году
23:23 19.03.2019 |
Третьей женевской новинкой Aston Martin стал Vanquish Vision Concept - четвертая модель в среднемоторной серии, демонстрирующая облик серийного суперкара. Купе построено на индивидуально спроектированной алюминиевой платформе и оснащено новой V-образной «шестеркой».
Именем Vanquish прежде обозначались флагманские серийные машины британской марки. Теперь же компания намерена воскресить его, чтобы использовать для новой и самой амбициозной модели, которая «выведет Aston Martin в сектор рынка, традиционно считающийся центром роскошных спортивных автомобилей».
Внешность Aston Martin Vanquish Vision Concept более традиционна и не так экстремальна, как у AM-RB 003 или Valkyrie. Известно, что разработка серийного автомобиля базируется на тех же принципах, что и у топовых гиперкаров: аэродинамическая эффективность, низкая масса и расширенное оснащение.
Старт производства суперкара, основанного на Aston Martin Vanquish Vision Concept, запланирован на 2022 год.
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