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Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
13:39 15.03.2019 |
На моторшоу в Женеве состоялась премьера открытого варианта суперкара Lamborghini Aventador SVJ - Roadster. Всего будет выпущено 800 машин, при этом такой вариант окажется самым дорогим серийным автомобилем семейства (не считая штучных спецверсий). Цены на новинку начинаются от 387 тысяч евро.
Суперкар оснащается съемной жесткой крышей, как у обычного «Авентадора». Она состоит из двух частей, снимается вручную и помещается в багажный отсек спереди.
Родстер сохранил систему активной аэродинамики от купе - специальные заслонки в переднем сплиттере и стойках антикрыла. Весит открытый вариант на 50 килограммов больше, чем обычный Aventador SVJ - 1575 килограммов
Новинка оснащается 770-сильным (720 Нм) двенадцатицилиндровым атмосферником объемом 6,5 литра, полным приводом, полноуправляемым шасси и семиступенчатым «роботом» с одним сцеплением.
«Сотню» машина набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час - за 8,8 секунды. Родстер оказался на 0,1 и 0,2 секунды медленнее купе соответственно. Максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час.
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