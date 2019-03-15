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Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
11:00 15.03.2019 |
Компания Tesla представила маленький кроссовер Model Y, построенный на базе седана Model 3. Продажи электрокара начнутся осенью 2020 года. Самый доступный вариант Model Y с задним приводом и запасом хода 370 километров обойдётся в 39 тысяч долларов.
От седана Model 3 кроссовер отличается изменённым кузовом в стиле Model X, но без фирменных дверей «крылья сокола». Дверь багажника - подъемная, увеличен дорожный просвет и добавлен опциональный третий ряд сидений. За счет использования силовой структуры с большими зонами деформации, унаследованной от «трешки», гарантируется высокий уровень пассивной безопасности.
Базовые версии Tesla Model Y появятся лишь весной 2021 года. На старте продаж кроссовер предложат в модификации Long Range и двухмоторной AWD. Первой обещают пробег 483 километра без подзарядки, разгон до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды и максимальную скорость 209 километров в час. Второй - полный привод, запас хода 451 километр, 4,9 секунды до 60 миль в час и максималку 217 километров в час.
Версии Performance будут отличаться увеличенной отдачей электромоторов и улучшенной динамикой: с нуля до 60 миль в час они будут разгоняться за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигнет 241 километра в час.
В базовое оснащение Tesla Model Y войдет панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей. Адаптивный круиз-контроль Autopilot с 12 ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором - опция.
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