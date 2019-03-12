Финансовые новости
- |
- 12.03.19
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
17:24 12.03.2019 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Toyota на так называемый «Дозатор ароматических веществ для транспортного средства» (Vehicle fragrance dispenser).
Идея заключается во внедрении в автомобили специальной системы, которая сможет ароматизировать воздух в салоне. Для этого будет использоваться особый блок с набором ароматических компонентов.
Запахи будут распространяться через дефлекторы бортовой климатической установки. При этом Toyota предлагает для своего решения несколько дополнительных функций.
Так, для каждого из допущенных к управлению водителей может автоматически выбираться нужный аромат. Распознавание личности будет осуществляться путём идентификации смартфона пользователя при его приближении к транспортному средству.
Более того, систему предлагается использовать ещё и в качестве противоугонного средства. Так, в случае несанкционированного запуска двигателя в лицо угонщику будет распыляться слезоточивый газ.
Впрочем, пока разработка Toyota существует только на бумаге. В настоящее время о практическом внедрении системы распыления слезоточивого газа речь не идёт.
Добавим, что заявка на патент была подана в августе прошлого года, а опубликован документ в текущем месяце.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|От назначения Кривоноса, как от томоса или безвиза, немалая польза не только Порошенко, но и всей стране
ТОП-НОВОСТИ
|Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС
|Украина может снизить долю поставок топлива из РФ и Беларуси до 30–40% — глава «А-95»
|Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Тимошенко
|Последний козырь Билецкого. Устроят ли «Нацдружины» нападение на Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час
|Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.
|Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»
Это интересно
|Билл Гейтс рассказал о 10 прорывных технологиях ближайшего будущего
|Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году
|Видеоигры будущего будут создавать себя сами благодаря ИИ
|Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX опустошены на $100 млн
|Facebook теряет молодых пользователей — исследование
|Космический корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю
|IBM обещает ежегодно удваивать производительность квантовых компьютеров