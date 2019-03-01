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BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
09:21 01.03.2019 |
Немецкие автоконцерны BMW и Daimler намерены объединить усилия при разработке роботизированных автомобилей. В этой связи компании подписали в четверг, 28 февраля, совместное заявление о намерениях. BMW и Daimler подчеркивают в пресс-релизе, что данный проект должен стать "долгосрочным и стратегическим сотрудничеством" и будет открыт для других технологических предприятий и автопроизводителей.
На первой стадии автоконцерны намерены заняться разработкой систем для беспилотной езды на автострадах и автоматической парковки. Своей целью они поставили создать продукты "следующей технологической ступени в широком спектре уже до середины следующего десятилетия", до есть до 2025 года. Наибольшее значение оба партнера придают безопасности пассажиров и всех прочих участников дорожного движения.
Для снижения расходов автопроизводители и инфотехнологические компании часто идут на кооперацию при создании роботизированных автомобилей. В частности, Daimler уже с 2017 года сотрудничает в этой области с поставщиком комплектующих Bosch. BMW, в свою очередь, работает с производителем компьютерных процессоров Intel и автоконцерном Fiat Chrysler. Volkswagen намерен заниматься разработкой беспилотных автомобилей совместно с американской компанией Ford.
BMW и Daimler уже сотрудничают и в других областях. Так, они объединили свои службы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) Car2Go и DriveNow.
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