Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов

Инженеры Volkswagen в настоящее время работают над концепцией утилизации отработанных литий-ионных аккумуляторов. Как сообщает автомобильная группа, на площадке в Зальцгиттер (Salzgitter) будут перерабатываться использованные автомобильные батареи - с 2020 года около 1200 тонн в год - примерно 3000 комплектов.

Увеличение производственных мощностей рассматривается. При этом речь идёт об эффективном процессе, который позволит восстанавливать для повторного использования кобальт, литий, марганец и никель.

Аккумуляторы, «отходившие» своё в электромобилях, могут применяться в стационарных системах хранения энергии, но после этого их все равно нужно утилизировать.

На новом заводе эти старые батареи будут измельчаться, полученный материал будет высушиваться и просеивается. Дальше процесс предусматривает извлечение так называемого «чёрного порошка». Он содержит ценное сырье - кобальт, литий, марганец и никель. Остаётся только разделить данные материалы.

Извлеченное сырьё будет направляться «в производственную цепочку» концерна - одновременно с установкой по переработке аккумуляторов в Зальцгиттер создаётся пилотный завод по производству аккумуляторных батарей с «Центром передового опыта».

По словам Volkswagen, в ближайшие годы за проектом в Зальцгиттер последуют другие децентрализованные заводы по переработке.

Эффективное восстановление металлов, содержащихся в батареях, важно не только с точки зрения оптимизации производственных процессов или экологии, но и для снижения углеродного следа автомобильного концерна.

Как известно, отработанные аккумуляторы - это потенциально опасные отходы. Проблемы обращения с ними обсуждаются давно. Сегодня мы видим, что автопроизводители уже на ранних стадиях развития рынка электрической мобильности создают промышленные предприятия по глубокой переработке батарей.