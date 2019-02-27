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Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим
12:27 27.02.2019 |
Наблюдательный совет Porsche AG принял решение перевести кроссовер Macan на электротягу. Модель следующего поколения будут выпускать только с электрической силовой установкой на производственной площадке компании в Лейпциге. Рыночный дебют первого электрического кроссовера Porsche запланирован на начало следующего десятилетия.
Как и Taycan, новый Macan построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi. Она же ляжет в основу кросс-универсала Taycan Cross Turismo и ряда моделей из Ингольштадта. «Тележка» представляет собой микс из высокопрочной стали, алюминия и полимерных композитов с интегрированным в силовую структуру батарейным модулем и 800-вольтовой системой зарядки.
Совет правления Porsche намерен к 2022 году инвестировать более шести миллиардов евро в электромобильность и модернизацию производственных линий, чтобы уже к 2025-му 50 процентов линейки стало электрической. Следующие десять лет в Porsche хотят посвятить совершенствованию бензиновых двигателей, подключаемых гибридов и электрических силовых установок.
В феврале этого года Porsche опубликовала официальное сообщение, в котором заявила, что прекратила производство последних дизельных моделей: Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. Дизельные машины оказались не важны для компании, марка отказалась от новых инвестиций в разработку таких агрегатов и удвоила сумму, выделяемую на электрификацию модельного ряда.
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