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SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
17:29 26.02.2019 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила в суд запрос о признании действий CEO компании Tesla Inc. Илона Маска нарушением условий достигнутого ранее мирового соглашения, пишет The Wall Street Journal.
Речь идет о сообщениях И.Маска в соцсети Twitter, которые он написал на прошлой неделе. В первом сообщении он отметил, что его компания "произведет около 500 тыс. машин в 2019 году", а во втором, сделанном через несколько часов, он уточнил, что на самом деле имел в виду вывод производства на уровень в 500 тыс. автомобилей в пересчете на годовые темпы, то есть примерно 10 тыс. машин в неделю, к концу этого года.
Всего Tesla рассчитывает произвести порядка 400 тыс. машин в текущем году, как и говорилось в прогнозе компании, представленном в годовой отчетности.
По мнению представителей SEC, И.Маск "не получал предварительного одобрения на публикацию этого сообщения, которое было неточным и было распространено среди более 24 млн человек". Это противоречит условиям мирового соглашения с комиссией, достигнутого в прошлом году, по которому он не может публиковать какие-либо заявления, содержащие важную информацию в отношении Tesla, без одобрения компании.
Соглашение, также предусматривавшее уплату штрафа в $20 млн и отставку И.Маска с поста председателя совета директоров Tesla, позволило избежать более серьезного наказания в связи с обвинениями в обмане инвесторов. SEC утверждала, что в серии твитов И.Маска содержалась ложная информация о скором выкупе акций компании.
И.Маск 7 августа 2018 года написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после заявления И.Маск отказался от планов сделать компанию частной.
Юристы Tesla в ответ на последние обвинения SEC ответили, что хотя конкретный твит не был одобрен специальной комиссией, суть его уже была должным образом обнародована ранее. Сам И.Маск указал на то, что в ходе пресс-конференции 30 января он указал, что прогноз на текущий год составляет от 350 тыс. до 500 тыс. автомобилей и что технически его твит не противоречит этому утверждению.
История получила продолжение, когда во вторник один из пользователей Twitter указал на то, что сообщения И.Маска на прошлой неделе не повлияли на рынок, в отличие от жалобы SEC. В ответ на это глава Tesla написал, что "такое уже случалось не раз" и что "что-то в надзоре SEC сломалось".
Акции Tesla на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник дешевеют на 2,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 14,88%, до $50,9 млрд.
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