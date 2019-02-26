Немецкие автомобильные компании Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе - они будут развивать сервисы по аренде машин, парковки и станции для зарядки электрокаров, сообщает CNN.

Сервис каршеринга Car2Go, принадлежащий Daimler, объединят с компаниями BMW DriveNow, ParkNow и ChargeNow.

Концерны планируют вложить более миллиарда евро ($1,13 млрд) в расширение совместного предприятия, в котором будут иметь по 50% акций. Согласно их ожиданиям, новый сервис изменит правила игры на рынке и обойдет Uber.

В январе 2019-го о планах создания совместных транспортных средств объявили Ford и Volkswagen.

Традиционные автокомпании стремятся к сотрудничеству, так как сталкиваются с растущим давлением со стороны технологических компаний, таких как Uber, Google и ее родительской Alphabet, отмечает телеканал.

Благодаря партнерству они распределяют затраты на разработку технологий, включая автономные системы вождения и платформы для электромобилей.