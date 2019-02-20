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Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер
18:52 19.02.2019 |
Citroen AMI ONE - это самый медленный концептуальный автомобиль, который представит крупный автопроизводитель на автосалоне в Женеве. Он также, безусловно, является одним из самых маленьких. Об этом пишет Autoexpress.
Это электрический двухместный автомобиль, которым теоретически могут управлять молодые люди в возрасте от 16 лет и старше.
"Так же, как 2CV гарантировал свободу передвижения в сельской местности, Ami One делает городскую мобильность доступной для всех", - сказано в пресс-релизе Citroen.
Ключевой особенностью автомобиля является его задача - обеспечить альтернативу городскому общественному и личному транспорту.
AMI ONE можно будет взять в краткосрочную аренду для выполнения каких-либо будничных задач. Производитель также разработал возможность долгосрочной аренды, до пяти лет, с ежемесячной платой, которая включает в себя парковку и зарядку аккумулятора.
Длина авто составляет 2,5 метра, что почти на 20 см короче, нежели у крошечного двухместного ForTwo от Smart. Электродвигатель новинки приводит в движение задние колеса, а на полу установлен литий-ионный аккумулятор.
Citroen весит 425 кг и может развивать максимальную скорость до 45 км/ч (28 миль в час); это означает, что 16-летние могут управлять им, не имея водительских прав. На одной зарядке автомобиль может проехать около 60 миль (около 100 км).
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