Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

Citroen AMI ONE - это самый медленный концептуальный автомобиль, который представит крупный автопроизводитель на автосалоне в Женеве. Он также, безусловно, является одним из самых маленьких. Об этом пишет Autoexpress.





Это электрический двухместный автомобиль, которым теоретически могут управлять молодые люди в возрасте от 16 лет и старше.

"Так же, как 2CV гарантировал свободу передвижения в сельской местности, Ami One делает городскую мобильность доступной для всех", - сказано в пресс-релизе Citroen.

Ключевой особенностью автомобиля является его задача - обеспечить альтернативу городскому общественному и личному транспорту.





AMI ONE можно будет взять в краткосрочную аренду для выполнения каких-либо будничных задач. Производитель также разработал возможность долгосрочной аренды, до пяти лет, с ежемесячной платой, которая включает в себя парковку и зарядку аккумулятора.

Длина авто составляет 2,5 метра, что почти на 20 см короче, нежели у крошечного двухместного ForTwo от Smart. Электродвигатель новинки приводит в движение задние колеса, а на полу установлен литий-ионный аккумулятор.

Citroen весит 425 кг и может развивать максимальную скорость до 45 км/ч (28 миль в час); это означает, что 16-летние могут управлять им, не имея водительских прав. На одной зарядке автомобиль может проехать около 60 миль (около 100 км).