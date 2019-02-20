Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

Вслед за BMW и Daimler компания пообещала, что ее автомобили с нулевым уровнем выбросов будут строиться в углеродно-нейтральной обстановке и собираться на заводах, энергопитание которых обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии.

«Если мы обнаружим какие-либо нарушения, то наши мы прекратим сотрудничество с нашими партнерами», - отметил директор по закупкам VW Group Марко Филиппи.

«В том случае, если VW действительно собирается изменить ситуацию, то ей придется решить проблему с товарами, которые она ежегодно закупает у поставщиков. Объем закупок оценивается в 150 млрд. евро, - комментирует ситуацию аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст.

После дизельного скандала 2015 года, Volkswagen нужно развернуться на 180 градусов, чтобы стать лидером в экосфере, подчеркнул эксперт.

Напомним, в сентябре 2015 году стало известно, что более 11 млн дизельных автомобилей Volkswagen оснащены программным обеспечением, которое во время тестов в десятки раз занижает уровень выбросов в атмосферу. Позже компания признала этот факт.

В ближайшие пять лет автоконцерн планирует вложить в массовое производство электромобилей 30 млрд евро.