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Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками
18:29 19.02.2019 |
Вслед за BMW и Daimler компания пообещала, что ее автомобили с нулевым уровнем выбросов будут строиться в углеродно-нейтральной обстановке и собираться на заводах, энергопитание которых обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии.
«Если мы обнаружим какие-либо нарушения, то наши мы прекратим сотрудничество с нашими партнерами», - отметил директор по закупкам VW Group Марко Филиппи.
«В том случае, если VW действительно собирается изменить ситуацию, то ей придется решить проблему с товарами, которые она ежегодно закупает у поставщиков. Объем закупок оценивается в 150 млрд. евро, - комментирует ситуацию аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст.
После дизельного скандала 2015 года, Volkswagen нужно развернуться на 180 градусов, чтобы стать лидером в экосфере, подчеркнул эксперт.
Напомним, в сентябре 2015 году стало известно, что более 11 млн дизельных автомобилей Volkswagen оснащены программным обеспечением, которое во время тестов в десятки раз занижает уровень выбросов в атмосферу. Позже компания признала этот факт.
В ближайшие пять лет автоконцерн планирует вложить в массовое производство электромобилей 30 млрд евро.
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