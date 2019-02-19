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Дионисий Галикарнасский
Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение
14:19 19.02.2019 |
Корпорация Toyota представила на Филиппинах новое поколение микроавтобусов и фургонов Hiace. Модель предназначена для зарубежных рынков. Прошлое поколение машины выпускалось в течение 15 лет.
В отличие от машин предыдущих поколений, выполненных по бескапотной схеме, новинка имеет небольшой капот - это так называемая полукапотная схема.
В основе машины - совершенно новая платформа, выполненная по одним принципам с модульной архитектурой TNGA. Последняя используется сейчас на большинстве моделей концерна Toyota - от компактной «Короллы» до большого представительского седана Lexus LS.
Новая Toyota Hiace будет выпускаться в виде цельнометаллического фургона или микроавтобуса с числом мест до семнадцати.
Предусмотрено два размера кузова: короткобазный (3210 миллиметров) с крышей обычной высоты и длиннобазный (3860 миллиметров) с повышенной крышей.
Будет предложено два двигателя: четырехцилиндровый дизель 2.8 модели 1GD и бензиновый V6 3.5 с непосредственным впрыском модели 7GR.
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