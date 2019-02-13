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Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
17:51 12.02.2019 |
Опциональная решетка радиатора для автомобилей из специальной серии Aston Martin Vanquish Zagato обойдется покупателю в 30 тысяч фунтов стерлингов.
Элемент декора состоит из трех элементов: передней сетки и двух накладок для фонарей. Они вырезаются из цельного куска алюминия на станке с ЧПУ. Изготовление и финишная обработка деталей занимает три тысячи часов - столько же в Aston Martin тратят на сборку одного экземпляра суперкара One-77. За каждый час работы британский производитель просит 10 фунтов стерлингов.
В семейство Aston Martin Vanquish Zagato входят купе, кабриолет, спидстер и шутинг-брейк. Общий тираж серии не превысит 325 автомобилей. Все суперкары оснащены атмосферным двигателем V12 мощностью 600 лошадиных сил и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Сотню» машины набирают менее чем за четыре секунды.
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