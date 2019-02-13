Один из крупнейших мировых портовых операторов хочет построить грузовые ветки поездов Hyperloop

О том, что Индия также интересуется поездами Hyperloop, мы сообщали ещё в 2017 году. Тогда говорилось о сделке с Hyperloop Transportation Technologies, а в 2018 году с властями страны подписала соглашение компания Virgin Hyperloop One.

В обоих случаях речь, конечно, не шла о каком-то конкретном проекте, но разрабатывались концепции пассажирских линий. Теперь же сообщается о том, что компания DP World, являющаяся одним из крупнейших портовых операторов в мире, заключил партнёрство с Virgin Hyperloop One, касающееся разработки грузовой ветки Hyperloop, предназначенной для транспортировки грузов. Подробностей пока нет, но мы уже слышали о подобных проектах в других странах. Порт посредством небольших веток, в которых грузовые капсулы смогут двигаться с огромной скоростью, сможет ускорить процесс разгрузки и погрузки кораблей и освободить дополнительное место в соответствующих зонах порта.

Напомним, нынешний год должен стать годом запуска первых веток, но пока неясно, удастся ли компаниям это.