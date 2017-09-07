Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies

Несмотря на то, что до появления первых серийных поездов Hyperloop ещё далеко, всё больше стран говорят о своей заинтересованности в новом виде транспорта. Кроме США и Европы интерес к Hyperloop проявляют ОАЭ, а вот теперь стало известно, что и Индия присоединилась к этому списку.

Как сообщается, компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) заключила сделку с правительством индийского штата Андхра-Прадеш. Пока речь идёт о меморандуме о взаимопонимании.

На первом этапе HTT оценит местность и возможности постройки ветки Hyperloop, которая должна соединить города Виджаявада и Амаравати. Расстояние между этими городами составляет всего 27 км, которые капсула «вакуумного поезда» сможет преодолеть примерно за шесть минут.

Известно, что сделка финансируется в основном за счёт частных инвестиций. К сожалению, точных данных нет и стоимость сделки тоже неизвестна. Интересно то, что у HTT якобы будет шесть месяцев на оценку всех нюансов, а затем должно начаться строительство. На фоне фактического отсутствия готовых технологий в этой сфере в старт строительства в следующем году верится с огромным трудом.