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Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
18:20 07.09.2017 |
Несмотря на то, что до появления первых серийных поездов Hyperloop ещё далеко, всё больше стран говорят о своей заинтересованности в новом виде транспорта. Кроме США и Европы интерес к Hyperloop проявляют ОАЭ, а вот теперь стало известно, что и Индия присоединилась к этому списку.
Как сообщается, компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) заключила сделку с правительством индийского штата Андхра-Прадеш. Пока речь идёт о меморандуме о взаимопонимании.
На первом этапе HTT оценит местность и возможности постройки ветки Hyperloop, которая должна соединить города Виджаявада и Амаравати. Расстояние между этими городами составляет всего 27 км, которые капсула «вакуумного поезда» сможет преодолеть примерно за шесть минут.
Известно, что сделка финансируется в основном за счёт частных инвестиций. К сожалению, точных данных нет и стоимость сделки тоже неизвестна. Интересно то, что у HTT якобы будет шесть месяцев на оценку всех нюансов, а затем должно начаться строительство. На фоне фактического отсутствия готовых технологий в этой сфере в старт строительства в следующем году верится с огромным трудом.
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