Финансовые новости
- |
- 01.02.19
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
13:46 01.02.2019 |
Первой моделью Koenigsegg, построенной в сотрудничестве с владеющим активами Saab консорциумом NEVS, станет гибридный суперкар. От нынешних машин марки он будет отличаться тиражом в несколько сотен экземпляров и ценой - один миллион евро.
В интервью изданию Top Gear глава Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг заявил, что речь не идет о преемнике рекордной Agera RS или одной из версий супергибрида Regera. Новый суперкар будет более доступным и массовым, что позволит компании расширить продуктовую линейку и увеличить продажи. В этом ей поможет NEVS, которая располагает широкой дистрибьюторской сетью в Китае.
Новая модель станет первым Koenigsegg, оснащенным безвальным двигателем внутреннего сгорания Freevalve. Он будет совмещен с одним или двумя электромоторами, компактной и легкой батареей, а также, вероятно, трансмиссией Koenigsegg Direct Drive (KDD). Она позволяет отказаться от традиционной коробки передач, а момент двигателя передавать на заднюю ось через гидравлическую муфту с изменяемой степенью проскальзывания и главную передачу с постоянным передаточным числом 2,73:1.
О подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Koenigesegg и NEVS стало известно в конце января. Консорциум инвестирует в производителя гиперкаров 150 миллионов евро, получив взамен 20 процентов акций и доступ к технологиям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему прятать деньги в офшорах станет сложнее
|Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен в «плюс»
|Потребнастроения украинцев в декабре-2018 продолжили тренд на улучшение - исследование
|НБУ намерен покупать на межбанке по $15 млн в день до июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
|В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения
Это интересно
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ
|Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
|На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
|Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто