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Koenigsegg Agera RS стал самым быстрым автомобилем в мире — 447 км/ч
14:01 07.11.2017 |
Шведский производитель суперкаров Koenigsegg установил новый рекорд скорости - 447 километров в час. Купе Agera RS достигло этой отметки на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада, которое на время проведения заездов было перекрыто полицией.
Как и полагается для фиксации мирового рекорда, автомобиль совершил два заезда в противоположных направлениях. В первый раз гиперкар разогнался до 437 километров в час, а во второй - до 457 километров в час. Средний показатель - 447 километров в час - и был записан как новый мировой рекорд для дорожных серийных машин.
Для установления рекорда использовалась версия гиперкара с опциональным пакетом увеличения мощности, который повышает отдачу 5,0-литрового твин-турбо мотора V8 до 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. За рулем автомобиля находился тест-пилот компании Koenigsegg Никлас Лиля.
В этот же день Koenigsegg Agera RS улучшил свой рекорд рекорд по скорости разгона с места до 400 километров в час и последующей полной остановкой. В начале октябре гиперкар проделал это упражнение 36,44 секунды (почти на 5,5 секунды быстрее Bugatti Chiron), а теперь - за 33,29 секунды.
До этого рекорды скорости среди дорожных машин принадлежали Hennessey Venom GT (435,31 километра в час, правда, заезд проводился только в одну сторону) и Bugatti Veyron Super Sport (431,07 километра в час).
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