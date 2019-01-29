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Volkswagen запустит производство мобильных зарядных станций для электромобилей
11:43 28.01.2019 |
Автопроизводитель Volkswagen (VW) намерен начать выпуск аккумуляторов для электромобилей, а также зарядных станций у себя на родине в Германии, поскольку он готовится к старту массового производства электромобилей. Также будет проведена реорганизация подразделения по производству компонентов, которое выпускает двигатели и детали рулевого управления.
В VW заявил, что к 2020 году инвестирует 870 млн евро в разработку компонентов электронного транспортного средства, добавив, что бизнес по производству аккумуляторных батарей будет поставлять элементы батарей и блоки, а также осуществлять утилизацию старых элементов.
Базирующийся в Вольфсбурге (Нижняя Саксония) немецкий автопроизводитель также сообщил, что начнёт производство мобильных зарядных станций для электромобилей на близлежащем заводе в Ганновере, который в настоящее время выпускает двигатели и отливки.
По словам автопроизводителя, станция зарядки аккумуляторов будет способна накапливать солнечную и ветровую энергию, заряжаясь в непиковые часы, что позволит снизить нагрузку на энергосистему.
Первые мобильные зарядные станции VW будут установлены в этом году в Вольфсбурге, после чего в следующем году сеть станций будет развёрнута в других городах Германии.
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