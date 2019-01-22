Tesla повысила стоимость электричества на своих станциях Supercharger

Американский производитель электрокаров повысил тарифы на своих станциях Supercharger после внедрения новой структуры ценообразования.

До сих пор компания взимала плату с водителей по схеме единых тарифов для штатов и регионов. Согласно Electrek, компания в настоящее время переходит к принципам ценообразования на основе отдельных зарядных станций, которые учитывают местный спрос и тарифы на электроэнергию. Сообщается, что в последнее время водителям в Нью-Йорке была начислена плата не по тарифам всего штата в размере $0,24 кВт·ч, а на 33 % выше, по $0,32 за кВт·ч, согласно стоимости электричества в мегаполисе. Европейские пользователи станций Supercharger тоже сообщают о росте цен.

В прошлом году компания подняла цены на 20-40 % для клиентов, которые платят при каждой зарядке. Пресс-секретарь Tesla сказал Electrek, что компания корректирует тарифы Supercharger, чтобы они лучше отражали различия в уровне местных затрат на электроэнергию и аренду. При этом компания уверяет, что по-прежнему не планирует использовать станции Supercharger в качестве источников прибыли.

Изменение в схеме ценообразования произошло после того, как исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о завершении льготной программы по привлечению клиентов: она позволяла пользователям дарить шесть месяцев бесплатной зарядки знакомым, которые тоже приобрели автомобиль Tesla. Этот шаг был одной из мер по сокращению расходов компании, которая впервые за два года получила прибыль осенью 2018 года.