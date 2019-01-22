Финансовые новости
- |
- 22.01.19
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tesla повысила стоимость электричества на своих станциях Supercharger
09:11 22.01.2019 |
Американский производитель электрокаров повысил тарифы на своих станциях Supercharger после внедрения новой структуры ценообразования.
До сих пор компания взимала плату с водителей по схеме единых тарифов для штатов и регионов. Согласно Electrek, компания в настоящее время переходит к принципам ценообразования на основе отдельных зарядных станций, которые учитывают местный спрос и тарифы на электроэнергию. Сообщается, что в последнее время водителям в Нью-Йорке была начислена плата не по тарифам всего штата в размере $0,24 кВт·ч, а на 33 % выше, по $0,32 за кВт·ч, согласно стоимости электричества в мегаполисе. Европейские пользователи станций Supercharger тоже сообщают о росте цен.
В прошлом году компания подняла цены на 20-40 % для клиентов, которые платят при каждой зарядке. Пресс-секретарь Tesla сказал Electrek, что компания корректирует тарифы Supercharger, чтобы они лучше отражали различия в уровне местных затрат на электроэнергию и аренду. При этом компания уверяет, что по-прежнему не планирует использовать станции Supercharger в качестве источников прибыли.
Изменение в схеме ценообразования произошло после того, как исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о завершении льготной программы по привлечению клиентов: она позволяла пользователям дарить шесть месяцев бесплатной зарядки знакомым, которые тоже приобрели автомобиль Tesla. Этот шаг был одной из мер по сокращению расходов компании, которая впервые за два года получила прибыль осенью 2018 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар чуть подорожал на вялых торгах 21 января и ждет раскачки завтра
|В хорошие руки. Почему Россия отбирает у главарей ОРДЛО железную дорогу
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Tesla повысила стоимость электричества на своих станциях Supercharger
|Ducati подтвердила грядущий выход электрического мотоцикла
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая
|В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей
|Microsoft окончательно похоронила Windows Phone и порекомендовала перейти на Android и iOS
|Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
Это интересно
|Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками
|Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки с управлением со смартфона
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков