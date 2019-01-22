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Ducati подтвердила грядущий выход электрического мотоцикла
08:46 22.01.2019 |
Поскольку крупнейшие производители мотоциклов во всём мире сейчас полным ходом занимаются подготовкой к наступлению эры электрических транспортных средств, Ducati может стать следующей компанией, кто выпустит электрический мотоцикл.
Бренд Ducati, принадлежащий немецкому автопроизводителю Audi AG, и до этого не раз намекал о намерении выпустить модель на электрическом ходу. Но в этот раз генеральный директор Ducati Клаудио Доменикали (Claudio Domenicali) официально объявил участникам мероприятия в Испании, что «будущее за электричеством» и что компания вплотную приблизилась к запуску массового производства собственного электромотоцикла.
Напомним, что ещё в 2017 году региональный управляющий директор Ducati Эдуард Лотте (Eduoard Lotthé) говорил о возможном начале производства компанией электрического мотоцикла в 2021 году, но тогда это было на уровне предположений и не носило официального характера, как сейчас.
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