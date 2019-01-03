Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году

Свой рейтинг электромотоциклов и нескольких наиболее интересных скутеров представили эксперты сайта Electrek. Решения есть для любого кошелька: от китайского городского байка за $2000 до «двухколесного суперкара» за $117 000.

Harley-Davidson LiveWire

Безусловно, самая обсуждаемая двухколесная новинка 2019 года. LiveWire - первенец целой линейки электромотоциклов и проект, первый прототип которого был представлен еще в 2014 году. С тех пор его много раз модифицировали, а на мотошоу EICMA 2018 в Милане показали серийную версию.

С тех пор, впрочем, информации о нем появилось мало. Известны производители ряда компонентов - Ohlins и Brembo - что указывает на «премиальный» характер новинки. Но ни ценника, ни характеристик культовый американский производитель пока не огласил. Ориентировочно, произойдет это в январе.

Super SOCO TC Max

Несмотря на громкое название, этот электробайк - представитель другой части спектра: сравнительно доступные байки для езды по городу. Это означает ограничение максимальной скорости в 100 км/ч и не самый производительный мотор мощностью 5 кВт. Батарея на 72 В и 45 А*ч позволит экономному райдеру преодолеть 110 км.

Компания уже получила разрешение на эксплуатацию байка на европейских дорогах, обещает начать поставки в первом квартале 2019. Цена - от 4499 евро.

Fly Free

Производитель из Калифорнии представит в 2019 году две похожих модели: Smart Desert и Smart Classic. При этом оба, скорее, байки для езды по городу и недлинных прогулок: максимальная скорость не выше 80 км/ч, двигатель мощностью 3 кВт и батареи на 80 либо 160 км пути. Кроме того, если вы закажете байк лишь с одним блоком аккумуляторов, он будет разгоняться до 64 км/ч.

Цена - от $6399.

Arc Vector

Свой электромотоцикл создатели называют «двухколесным суперкаром» - с соответствующим ценником в $117 000.

У Vector лучшее отношение мощности к весу во всей индустрии, уверяют британские инженеры. Благодаря мотору мощностью 103 кВт байк разгоняется до сотни за 3,1 секунды и достигает «максималки» в 240 км/ч. Это весьма внушительно для монстра весом в 220 кг - что немало даже для электромотоцикла, несмотря на обширное использование карбона. Впрочем, значительная часть массы приходится на самую современную батарею от Samsung производительностью 16,8 кВт*ч.

Tarform

Фишка американского стартапа с украинскими корнями - модульная платформа, благодаря которой модифицировать Tarform можно будет на дому.

Отсылающий к классике 1930-х дизайн создал инженер Тарас Кравчук: у него получился брутальный напоминающий классический мотоцикл - но будто отлитый целиком, а не собранный из отдельных деталей.

Все характеристики не объявлены, но Кравчук уверяет, что одного заряда аккумулятора хватает на 145 км в городе, на 80 км на шоссе или на 121 км в смешанном режиме. Цена в США - от $18 000.

Zero



Один из самых успешных производителей электробайков в США в 2019 обновляет всю линейку. Аппараты стали быстрее, а их аккумуляторы - мощнее. Кроме того, для всех моделей с 2015 года выпуска предлагается скоростная зарядка Charge Tank. С ней байк зарядится на 95% менее чем за час.

Цены - от $8500 за самую скромную модель до $22 000 за самую дальнобойную Zero SR.

CSC City Slicker

Летом модель City Slicker американская компания CSC анонсировала как редкий электробайк дешевле $2000. С тех пор торговая война с Китаем - а именно там делают этот мотоцикл - внесла коррективы, и весной 2019 его можно будет купить за $2495.

Правда, большинство конструктивных решений - бюджетные и, разумеется, китайские. Скромная батарея вынудила ограничить максимальную скорость на отметке 74 км/ч. А на одной зарядке Slicker вряд ли проедет больше 70 км. Но для горожанина этого достаточно.

Etergo AppScooter

Electrek считает AppScooter одним из самых многообещающих проектов. Это яркий и технологичный скутер с запасом хода в 240 км и гигантским багажником. Мощность мотора варьируется от 2 кВт до 7 кВт. Набор умных решений впечатляет: скутер оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном и доступом в интернет, а кнопками на руле водители могут управлять навигацией и телефоном, а также транслировать музыку.

Стартап на днях получил 10 млн от неназванных инвесторов для организации производства. Цена на электроскутер стартует с $3800.

Vespa Elettrica

Elettrica - первый электроскутер культовой марки. Правда, рассчитывают создатели на энтузиастов чистого транспорта: цены начинаются от €6390 ($7300), а это вдвое дороже бензиновых скутеров Vespa. Продажи уже начались.

Мощность электромотора - 4 кВт, дальность на одной зарядке - 100 км. Кроме того, Vespa планирует выпустить гибридную версию Elettrica X с небольшим бензиновым мотором, который увеличит дальность пробега.

Zapp i300

Скутер для тех, кому стиль важнее практичности. Багажник в раму в форме буквы Z не поместился, но все остальное - по высшему уровню, обещают создатели. Скорость ограничена на отметке 96 км/ч, что делает i300 одним из самых быстрых электроскутеров на рынке. Разгон обеспечит мотор на 14 кВт, очень мощный для такого транспорта. Крутящий момент соответствующий - 587 Н*м.

Две батареи, каждая емкостью 1,25 кВт и весом в 11 кг, съемные. Но хватает их лишь на 60 км пути - за высокую скорость и быстрый разгон приходится расплачиваться расстоянием.

NIU

Китайский производитель электроскутеров к 2019 году обновил всю линейку. Малыш-мопед U-Mini в обзор не попал, а вот двум скутерам - NIU M+ и NGT - обозреватели Electrek отдают должное. Моторы у этих аппаратов на 2 и 3 кВт, соответственно. Есть емкие батареи и система рекуперативного торможения. Самый большой - NIU NGT - развивает скорость до 70 км/ч, в Европе его планируют продавать за 3999 евро.